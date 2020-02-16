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«Тампа» обыграла «Филадельфию» и одержала 10-ю победу подряд, Кучеров и Проворов набрали по два очка

02:54
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«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» — 5:3. В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 19.11 на льду. У Михаила Сергачева передача и «+1» за 23.17. Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

У Ивана Проворова 2 (1+1) очка, «-3», 4 минуты штрафа и 2 блок-шота за 24.21.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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