«Тампа» обыграла «Филадельфию» и одержала 10-ю победу подряд, Кучеров и Проворов набрали по два очка

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» — 5:3. В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 19.11 на льду. У Михаила Сергачева передача и «+1» за 23.17. Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

У Ивана Проворова 2 (1+1) очка, «-3», 4 минуты штрафа и 2 блок-шота за 24.21.