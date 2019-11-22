«Тампа» обыграла «Чикаго», Сергачев отметился голом

«Чикаго» проиграл на своем льду «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Блэкхокс» потерпели второе поражение кряду.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой. Это его первый гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

Голы: Сергачев — 1 (бол., Гурд, Марун), 16:10 — 0:1. Сибрук — 3 (Саад, Тэйвз), 48:27 — 1:1. Чирелли — 4 (Хедман, Киллорн), 49:44 — 1:2. Пойнт — 5 (Палат), 52:23 — 1:3. Стром — 5 (Шоу, Кейн), 57:17 — 2:3. Пакетт — 2 (п.в., Чирелли, Киллорн), 59:00 — 2:4.

Вратари: Кроуфорд (57:09 — 57:17, 57:23 — 59:00, 59:25) — Макэлхинни.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (12+8+14) — 35 (14+10+11).

Наши: — - Сергачев (17.21/2/0).

22 ноября. Чикаго. United Center.

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