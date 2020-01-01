«Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров и Сергачев набрали очки

«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 6:4.

Российские форварды «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами.

«Тампа» с 46 очками расположилась на восьмом месте в Восточной конференци, «Баффало» с 41 баллом находится на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Голы: Шири — 6 (Лазар), 19:03 — 1:0. М. Юханссон — 6 (Шири, Сканделла), 22:12 — 2:0. Палат — 12 (бол., Джонсон, Сергачев), 27:00 — 2:1. Веси — 5 (М. Юханссон, Шири), 28:12 — 3:1. Айкел — 25 (мен.), 29:56 — 4:1. Киллорн — 14 (бол., Пойнт, Кучеров), 33:57 — 4:2. Джонсон — 8 (Палат, Макдона), 36:55 — 4:3. Шаттенкирк — 6 (Джонсон, Чирелли), 46:20 — 4:4. Киллорн — 15 (Марун, Пакетт), 48:08 — 4:5. Чирелли — 9 (п.в., Киллорн, Стэмкос), 59:57 — 4:6.

Вратари: Улльмарк (57:28 — 59:57) — Василевский.

Штраф: 27 — 15.

Броски: 28 (10+9+9) — 27 (3+15+9).

Наши: — - Кучеров (19.25/3/0), Сергачев (16.59/1/0).

1 января. Баффало. KeyBank Center.