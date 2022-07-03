«Тампа» обменяла защитника Макдону в «Нэшвилл»

«Тампа» обменяла защитника Райана Макдону в «Нэшвилл», сообщает сайт «Молний».

Взамен «Лайтнинг» получили защитника Филиппа Майерса и нападающего Гранта Мисмэша.

Макдона выступал за «Тампу» с 2018 года, когда бы обменян в клуб из «Рейнджерс». Вместе с «Молниями» он выиграл два Кубка Стэнли.

Макдона занимает третье место в истории «Тампы» среди защитников по количеству матчей в плей-офф (89), голевым передачам (21) и очкам (23).

Контракт 33-летнего американца с кэпхитом в 6,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

25-летний Майерс в прошлом сезоне набрал 4 (1+3) очка в 27 матчах регулярного чемпионата. У него остался последний год контракта с зарплатой в 2,55 миллиона.

23-летний Мисмэш был выбран «Хищниками» на драфте-2017 под общим 61-м номером. Он пока не дебютировал в НХЛ, отыграв прошлый сезон в АХЛ.