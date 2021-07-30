«Тампа» обменяла нападающего Стивенса в «Детройт»

«Тампа» обменяла нападающего Митчелла Стивенса в «Детройт». «Красные крылья» отдали за 24-летнего игрока выбор в шестом раунде драфта-2022, сообщает сайт клуба.

UPDATE: The Detroit #RedWings today acquired center Mitchell Stephens from the Tampa Bay Lightning in exchange for Detroit's 6th round pick in the 2022 NHL entry draft. pic.twitter.com/m0SSZvwwzV — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 30, 2021

В прошлом сезоне Стивенс провел за «Лайтнинг» 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.