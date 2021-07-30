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«Тампа» обменяла нападающего Стивенса в «Детройт»

17:12
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«Тампа» обменяла нападающего Митчелла Стивенса в «Детройт». «Красные крылья» отдали за 24-летнего игрока выбор в шестом раунде драфта-2022, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Стивенс провел за «Лайтнинг» 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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