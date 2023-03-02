«Тампа» обменяла Наместникова в «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» объявил на официальном сайте об обмене с «Тампой-Бэй». «Шаркс» заполучили российского нападающего Владислава Наместникова, а в обратном направлении отправился американский форвард Майки Эйссимонт.

При этом «Лайтнинг» продолжат платить 50 процентов зарплаты 30-летнего россиянина.

В этом сезоне Наместников сыграл 57 матчей и набрал 15 (6+9) очков, а Эйссимонт набрал 13 (4+9) очков в 39 встречах.