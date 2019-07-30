"Тампа" обменяла Кэллахэна в "Оттаву"

"Тампа" обменяла нападающего Райана Кэллахэна в "Оттаву". Взамен "Молнии" получили голкипера Майка Кондона и выбор в пятом раунде драфта-2020. Также "Тампа" отдала "Сенаторз" пик шестого раунда драфта-2020, сообщает официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне 34-летний Кэллахэн провел в регулярном чемпионате 52 матча и набрал 17 (7+10) очков. Этим летом появлялась информация, что он может завершить карьеру из-за дегенеративного заболевания спины. В 2014 году нападающий заключил с "Тампой" шестилетний контракт на 34,8 миллиона долларов (5,8 млн долларов в год), срок действия которого завершается в конце следующего сезона.

29-летний Кондон сыграл в прошедшей регулярке только 2 матча, в которых пропускал в среднем 6,4 шайбы и отражал 80 процентов бросков.