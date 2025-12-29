«Тампа» обменяла Катчука в «Миннесоту» на Милна

«Тампа-Бэй» обменяла канадского форварда Бориса Катчука в «Миннесоту» на нападающего Майкла Милна.

В нынешнем сезоне НХЛ 27-летний Катчук провел три матча и не отметился результативными действиями.

23-летний Милн в этом сезоне сыграл 15 матчей за «Айову» в АХЛ и набрал 5 (2+3) очков. Форвард был выбран «Уайлд» в третьем раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 89-м номером.

«Тампа» с 47 очками после 38 игр занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» (52 очка после 39 матчей) расположилась на третьем месте «Запада».