«Тампа» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на своем льду обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Лайтнинг» с 22 очками занимают 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Девилз» с 27 очками — на 2-й строчке «Востока».