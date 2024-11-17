«Тампа» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Тампа» дома обыграла «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:0.

После этого матча «Тампа» с 19 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 26 очками — на первой строчке.