«Тампа» победила «Нью-Джерси», Василевский сыграл на ноль

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:0.

Отличились Ник Пол, Даррен Рэддиш, Виктор Хедман и Энтони Сирелли, Никита Кучеров сделал две результативные передачи, вратарь Андрей Василевский отразил все 30 бросков.

После этого матча «Тампа» с 19 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 26 очками — на первой строчке.