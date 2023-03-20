«Тампа» уступила «Нью-Джерси», у Кучерова гол

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нью-Джерси» со счетом 2:5.

В составе «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров и Алекс Киллорн, вратарь Андрей Василевский отразил 34 броска из 38. У «Дэвилз» хет-трик оформил Йеспер Братт, 2 (1+1) очка у Нико Хишера, еще один гол забил Нолан Фут.

При этом «Тампа» к 27-й минуте вела со счетом 2:0.

После этого матча «Тампа» с 90 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 97 очками — на третьей строчке.