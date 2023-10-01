«Тампа» в предсезонном матче обыграла «Нэшвилл», Кучеров отметился голом

«Тампа» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Валттери Мереля, оформивший дубль, Брэндон Хагель, Остин Уотсон и Никита Кучеров. У «Предаторз» шайбы забросили Йоаким Кемелл, Филлип Томазино и Томас Новак, забивший два гола. Вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров вышел на лед на 30-й минуте.

В следующем матче «Тампа» 4 октября сыграет с «Флоридой», «Нэшвилл» 6 октября встретится с «Каролиной».