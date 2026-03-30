«Тампа» переиграла «Нэшвилл»

«Тампа» победила «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Брэндон Хагель и Кори Перри. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропускал матч из-за болезни.

У гостей забили Йоаким Кемелль и Филип Форсберг. Результативный пас на счету российского форварда Федора Свечкова. В сезоне-2025/26 22-летний нападающий в 62 матчах набрал 15 (3+12) очков.

«Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд. Он занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 77 очками после 74 игр. «Тампа» (98 очков после 73 встреч) лидирует в Восточной конференции.

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