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«Тампа» не продвинулась в переговорах по новому контракту с Чирелли

09:23
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Нападающий «Тампы» Энтони Чирелли продолжает оставаться в статусе ограниченно свободного агента. Клуб пока не продвинулся в переговорах по подписанию нового контракта, сообщает в Twitter инсайдер Пьер Лебрюн.

Агент 23-летнего канадца Пэт Моррис заявил, что стороны пока далеки от соглашения.

В прошлом сезоне нападающий установил личный рекорд результативности, набрав 44 (16+28) очка в 68 матчах. В победном плей-офф на счету Чирелли 9 (3+6) очков в 25 играх.

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