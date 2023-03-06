«Тампа» не нанесла ни одного броска по воротам во втором периоде в матче с «Каролиной»

Хоккеисты «Тампы» ни разу не бросили по воротам «Каролины» (0:6) во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

За первые два периода в общей сложности — всего четыре броска, которые выполнили защитники Виктор Хедман (1) и Йэн Коул (1), а также нападающий Никита Кучеров (2).

В третьем периоде команда нанесла 10 бросков по воротам, которые не привели к заброшенным шайбам.

«Каролина» за три периода смогла нанести 38 бросков по воротам Василевского.