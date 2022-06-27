«Тампа» нанесла 4 броска по воротам «Колорадо» в третьем периоде шестого матча серии

«Тампа» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 1:2.

В третьем периоде игроки «Лайтнинг» при счете 1:2 нанесли по воротам 4 броска, а за первые 10 минут периода не сделали ни одного. При этом Никита Кучеров не смог реализовать выход 2 в 1.

«Колорадо» выиграл серию со счетом 4-2 и стал обладателем Кубка Стэнли.