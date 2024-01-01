«Тампа» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» дома обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» прервала серию из двух поражений подряд. «Лайтнинг» набрали 41 очко и поднялись на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Монреаль» проиграл третий матч подряд. «Канадиенс» с 35 очками — на 13-й строчке.