Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» — «Монреаль»: Василевский признан первой звездой второго матча финала Кубка Стэнли

06:06
1 июля. &quot;Тампа&quot; - &quot;Монреаль&quot; - 3:1. Андрей Василевский в воротах. Фото Twitter
1 июля. &amp;quot;Тампа&amp;quot; - &amp;quot;Монреаль&amp;quot; - 3:1. Андрей Василевский в воротах. Фото Twitter
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» (3:1). Все трое были выбраны из состава «Лайтнинг».

Первой звездой признан российский вратарь Андрей Василевский. Он отразил 42 из 43 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Блэйк Коулман, забросивший победную шайбу. Замкнул тройку лучших форвард Энтони Чирелли, открывший счет в этой встрече.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Избитый украинцами российский фанат считает, что его обидчики были неадекватны
Десантные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в море
Пытавшийся заживо сжечь в гараже 10 человек умер в больнице
Кому из знаков зодиака повезет в любви в июле 2021 года
vs
0
Офсайд