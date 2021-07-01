«Тампа» — «Монреаль»: Василевский признан первой звездой второго матча финала Кубка Стэнли
06:06
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» (3:1). Все трое были выбраны из состава «Лайтнинг».
Первой звездой признан российский вратарь Андрей Василевский. Он отразил 42 из 43 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Блэйк Коулман, забросивший победную шайбу. Замкнул тройку лучших форвард Энтони Чирелли, открывший счет в этой встрече.
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