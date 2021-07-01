Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» (3:1). Все трое были выбраны из состава «Лайтнинг».

Первой звездой признан российский вратарь Андрей Василевский. Он отразил 42 из 43 бросков по своим воротам.

Make that a 42-save Game 2 performance from Andrei Vasilevskiy!#HockeyHugs are definitely earned here. #StanleyCup pic.twitter.com/fDR0hXyB5H — NHL (@NHL) July 1, 2021

Второй звездой стал нападающий Блэйк Коулман, забросивший победную шайбу. Замкнул тройку лучших форвард Энтони Чирелли, открывший счет в этой встрече.