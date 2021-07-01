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«Тампа» — «Монреаль»: Сузуки сравнял счет после удаления Сергачева

04:45
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«Монреаль» сравнял счет во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

На 11-й минуте второго периода голом отметился Ник Сузуки. Он реализовал большинство, которое случилось после удаления российского защитника «Тампы» Михаила Сергачева.

«Лайтнинг» ведут в серии — 1-0. Серия играется до четырех побед.

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Евгений Козинов все материалы автора

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