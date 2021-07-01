«Тампа» — «Монреаль»: Сузуки сравнял счет после удаления Сергачева
04:45
«Монреаль» сравнял счет во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».
На 11-й минуте второго периода голом отметился Ник Сузуки. Он реализовал большинство, которое случилось после удаления российского защитника «Тампы» Михаила Сергачева.
«Лайтнинг» ведут в серии — 1-0. Серия играется до четырех побед.
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