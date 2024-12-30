«Тампа» проиграла «Монреалю», Кучеров забросил шайбу

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Монреалю» со счетом 2:5.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэндон Хагэл и Никита Кучеров, у «Канадиенс» шайбы забросили Алекс Ньюхук, Кристиан Дворак, Джейк Эванс, Йоэль Армиа и Брендан Галлахер.

В текущем сезоне Кучеров провел 32 матча в НХЛ и набрал 54 (17+37) очка.

«Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 35 очками — на 12-й строчке.