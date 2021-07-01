«Тампа» — «Монреаль»: Чирелли открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли
04:38
«Тампа» открыла счет во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».
В начале второго периода голом отметился нападающий Энтони Чирелли. Для него эта шайба стала 5-й в этом плей-офф. Ассистировали ему Тайлер Джонсон и Ян Рутта.
«Лайтнинг» ведут в серии — 1-0. Серия играется до четырех побед.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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