Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» — «Монреаль»: Чирелли открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли

04:38
Теги:

«Тампа» открыла счет во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».

В начале второго периода голом отметился нападающий Энтони Чирелли. Для него эта шайба стала 5-й в этом плей-офф. Ассистировали ему Тайлер Джонсон и Ян Рутта.

«Лайтнинг» ведут в серии — 1-0. Серия играется до четырех побед.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Опрос

проголосовало: 6580
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
Черчесов рассказал о провале на Евро. Его поняли и простили
Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
«Дотянули до такой драмы до конца». Что говорили Шевченко и Зинченко после матча Украины со Швецией
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей