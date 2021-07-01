«Тампа» открыла счет во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».

В начале второго периода голом отметился нападающий Энтони Чирелли. Для него эта шайба стала 5-й в этом плей-офф. Ассистировали ему Тайлер Джонсон и Ян Рутта.

«Лайтнинг» ведут в серии — 1-0. Серия играется до четырех побед.