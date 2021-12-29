Гол Палата принес «Тампе» победу над «Монреалем»

«Тампа» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Побеную шайбу на первой минуте овертайма забросил Ондржей Палат.

Российский защитник Александр Романов сыграл 26 минут 53 секунды и отметился двумя бросками и тремя силовыми приемами.

«Лайтнинг» одержали четвертую победу кряду и продолжают лидировать в Восточной конференции. «Канадиенс» остаются на последней строчке.