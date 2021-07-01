«Тампа» во второй раз обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли

«Тампа» выиграла у «Монреаля» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (3:1). Счет в серии стал — 2-0.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

Второй матч

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Чирелли — 5 (Джонсон, Рутта), 26:40 — 1:0. Сузуки — 6 (бол.), 30:36 — 1:1. Коулмэн — 2 (Гудроу, Макдона), 39:58 — 2:1. Палат — 5, 55:42 — 3:1.

Вратари: Василевский — Прайс (58:09).

Штраф: 20 — 20.

Броски: 23 (6+7+10) — 43 (13+16+14).

Наши: Кучеров (15.33/3/+1), Сергачев (22.12/0/0) — -.

1 июля. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 2-0.