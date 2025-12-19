«Тампа» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» обыграл «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей заброшенными шайбами отметиляся Адриан Кемпе (дубль), у хозяев единственный гол забил Оливер Бьоркстранд.

«Тампа» потерпела третье поражение подряд. Она занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 39 очками после 34 матчей. «Лос-Анджелес» (39 очков после 34 игр) располагается на седьмой строчке Западной конференции.

В следующем матче «Тампа» 21 декабря примет «Каролину», «Лос-Анджелес» 23 декабря сыграет на своем льду с «Коламбусом».

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