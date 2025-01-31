«Тампа» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Тампа» дома обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

«Тампа» с 57 очками в 50 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Кингз» идут на 7-й строчке в Западной конференции — 58 очков 49 играх.