Шайба Жозефа принесла «Тампе» победу над «Лос-Анджелесом» в овертайме

«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Лайтнинг» Матье Жозеф. Также у «Тампы» отличились Виктор Хедман и Тэйлор Реддиш. У «Лос-Анджелеса» забросили Дрю Даути и Виктор Арвидссон.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев провел на льду 23 минуты и 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Даути — 3 (бол., Иафалло, Копитар), 9:06 — 0:1. Хедман — 6 (Стэмкос, Марун), 18:01 — 1:1. Арвидссон — 6 (Рой, Дано), 20:30 — 1:2. Рэддиш — 4 (Рутта, Катчук), 34:19 — 2:2. Жозеф — 5 (Колтон), 63:25 — 3:2.

Вратари: Василевский — Куик.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (5+14+8+3) — 30 (12+6+11+1).

Наши: Сергачев (23.37/0/+1) — -.

15 декабря. Тампа. Amalie Arena.