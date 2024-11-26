«Тампа» обыграла «Колорадо», Кучеров набрал 3 очка

«Тампа» на своем льду одержала победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

За «Лайтнинг» отличились Ник Пербикс, оформивший дубль Джейк Гюнцель, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт, Майки Эйссимонт, Люк Гленденинг и российский нападающий Никита Кучеров.

За 20 матчей в текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 30 (12+18) очков.

Еще один россиянин, вратарь команды Андрей Василевский отразил отразил 23 из 25 бросков соперников.

Автором голов «Эвеланш» стал оформивший дубль Иван Иван. Российский голкипер команды Александр Георгиев вышел на лед на 11-й минуте игры, однако пропустил три шайбы и был заменен после второго перерыва.

«Тампа» набрала 24 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Колорадо» с 24 очками расположился на 7-й строчке «Запада».

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«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 8:2 (5:1, 1:0, 2:1)

Голы: Пербикс — 2, 5:41 — 1:0. Гюнцель — 8 (бол., Хагель, Кучеров), 7:46 — 2:0. Иван — 4 (Ничушкин, Мэнсон), 8:56 — 2:1. Кучеров — 12 (Хагель), 10:03 — 3:1. Гленденинг — 1 (мен., Хагель), 13:15 — 4:1. Чирелли — 9 (Чернак, Хагель), 19:46 — 5:1. Пойнт — 12 (бол., Хагель, Кучеров), 29:38 — 6:1. Иван — 5, 41:08 — 6:2. Гюнцель — 9 (Пербикс), 43:09 — 7:2. Эйссимонт — 1 (Гиргенсонс), 44:44 — 8:2.

Вратари: Василевский — Аннунен (Георгиев, 10:03, Аннунен, 40:00).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (12+11+10) — 25 (7+4+14).

Наши: Кучеров (18.49/4/0) — Коваленко (11.19/2/-1), Ничушкин (16.29/2/0).

26 ноября. Тампа. Amalie Arena.