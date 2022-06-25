Шайба Кучерова и две голевых передачи Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Тампа» на выезде победила «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли — 3:2.

У «Лайтнинг» отличились Ян Рутта, Никита Кучеров и Ондржей Палат. Еще один российский хоккеист «Тампы» — защитник Михаил Сергачев — сделал две голевых передачи.

За «Колорадо» забили Кэйл Макар и Валерий Ничушкин, на счету Ничушкина также голевая передача.

Счет в серии «Тампа» — «Колорадо» — 2-3. Шестой матч серии состоится 27 июня в Тампе.

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«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Рутта — 1 (Перри, Сергачев), 15:23 — 0:1. Ничушкин — 9 (Макар, Маккиннон), 25:07 — 1:1. Кучеров — 8 (бол., Стэмкос, Перри), 28:10 — 1:2. Макар — 8 (Тэйвз, Ничушкин), 42:31 — 2:2. Палат — 11 (Хедман, Сергачев), 53:38 — 2:3.

Вратари: Кемпер (59:22) — Василевский.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 38 (12+14+12) — 29 (11+8+10).

Наши: Ничушкин (20.32/5/0) — Кучеров (21.23/6/+1), Сергачев (23.14/0/+1).

25 июня. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии — 3-2