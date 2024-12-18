«Тампа» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа» одержала победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

За «Лайтнинг» шайбы забросили Люк Глендинг, Ник Пол, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Брейден Пойнт.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Микаэль Пюухтия, Адам Фантилли и Коул Силлинджер.

«Тампа» с 36 очками расположилась на 6-й строчке Восточной конференции, «Коламбус» набрал 29 очков и идет 13-м.