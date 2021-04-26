«Тампа» в овертайме победила «Коламбус»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Колабмус» со счетом 4:3.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ондржей Палат, Мэттью Джозеф, Алекс Барре-Буле и Виктор Хедман, вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков. У «Блю Джэкетс» дубль на счету Эрика Робертсона, а также отличился Михаил Григоренко с передачи Владислава Гаврикова.

После этого матча «Тампа» с 66 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 40 очками — на восьмой строчке.