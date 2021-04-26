Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» в овертайме победила «Коламбус»

04:35
26 апреля. «Тампа» — «Коламбус» — 4:3 ОТ. Фото ХК «Тампа»
26 апреля. «Тампа» — «Коламбус» — 4:3 ОТ. Фото ХК «Тампа»
Теги:

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Колабмус» со счетом 4:3.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ондржей Палат, Мэттью Джозеф, Алекс Барре-Буле и Виктор Хедман, вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков. У «Блю Джэкетс» дубль на счету Эрика Робертсона, а также отличился Михаил Григоренко с передачи Владислава Гаврикова.

После этого матча «Тампа» с 66 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 40 очками — на восьмой строчке.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Шевченко прокомментировала победу над Андраде на UFC 261
НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 25 и 26 апреля
В ЦСКА отреагировали на поведение «Спартака» в соцсетях

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд