«Тампа» в овертайме победила «Коламбус»
04:35
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Колабмус» со счетом 4:3.
В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ондржей Палат, Мэттью Джозеф, Алекс Барре-Буле и Виктор Хедман, вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков. У «Блю Джэкетс» дубль на счету Эрика Робертсона, а также отличился Михаил Григоренко с передачи Владислава Гаврикова.
После этого матча «Тампа» с 66 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 40 очками — на восьмой строчке.
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