«Тампа» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» дома обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У хозяев результативный пас сделал Никита Кучеров. В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 43 (13+30) очка в 31 матче. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков в створ из 22.

У гостей гол забил Андрей Свечников. В сезоне у 25-летнего россиянина 23 (8+15) очка в 35 матчах. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 броска в створ из 28.

«Тампа» прервала серию из трех поражений и с 41 очком после 35 матчей занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Каролина» (47 очков после 35 игр) лидирует.