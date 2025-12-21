«Тампа» победила «Каролину», у Кучерова результативный пас, Свечников забил гол

«Тампа» победила «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Гейдж Гонсалвес, Брэйден Пойнт, Джек Финли, Райан Макдона и Джейк Гюнцель (дубль). Российский нападающий Никита Кучеров сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 43 (13+30) очка в 32 матчах.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков в створ из 22.

У гостей забили Эрик Робинсон, Джексон Блэйк, Брэдли Надо и российский нападающий Андрей Свечников. В сезоне у 25-летнего форварда 23 (8+15) очка в 35 матчах.

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 броска в створ из 28.

«Тампа» прервала серию из трех поражений и с 41 очком после 35 матчей занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Каролина» (47 очков после 35 игр) лидирует.