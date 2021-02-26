Гол Сергачева помог «Тампе» обыграть «Каролину»

«Тампа» обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Лайтнинг» одержали третью победу кряду. «Харрикейнз» потерпели третье поражение подряд.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голом, сравняв счет во втором периоде. Эта шайба стала для него первой в этом сезоне.

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Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Пеши — 2 (Фаст, Ахо), 14:23 — 0:1. Сергачев — 1 (Пойнт), 32:39 — 1:1. Гурд — 5 (Хедман), 46:22 — 2:1. Гудроу — 5 (п.в.), 58:44 — 3:1.

Вратари: Макэлинни — Раймер (58:13 — 58:44, 59:05).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 22 (6+8+8) — 32 (13+12+7).

Наши: Волков (9.03/1/+1), Сергачев (24.19/4/+1) — Свечников (18.24/1/-1).

26 февраля. Тампа. Amalie Arena.