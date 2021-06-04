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Кучеров сделал две голевые передачи в проигранном матче «Тампы» с «Каролиной»

06:04
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«Каролина» обыграла «Тампу» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ (3:2 ОТ). «Харрикейнз» сократили отставание в серии — 1-2.

Российский нападаюший «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

Следующая игра в серии состоится 5 июня.

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