Кучеров сделал две голевые передачи в проигранном матче «Тампы» с «Каролиной»
06:04
«Каролина» обыграла «Тампу» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ (3:2 ОТ). «Харрикейнз» сократили отставание в серии — 1-2.
Российский нападаюший «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
Следующая игра в серии состоится 5 июня.
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