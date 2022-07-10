«Тампа» готова сделать новое контрактное предложение Палату

«Тампа» попробует сохранить в команде нападающего Ондржея Палата. Клуб сделает новое контрактное предложение 31-летнему игроку, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Чешский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. По истекающему соглашению его кэпхит составляет 5,3 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне форвард провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 49 (18+31) очков. Также на его счету 21 (11+10) очко в 23 играх плей-офф.

Палат выступает за «Тампу» с 2013 года, став вместе с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли.