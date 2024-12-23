«Тампа» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступила «Флориде» со счетом 2:4.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол и Брэйден Пойнт, вратарь Алексей Василевский отразил 22 броска из 25. У «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Энтони Грир и Ээту Луостаринен.