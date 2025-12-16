«Тампа» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» обыграла «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт (дважды), Антон Лунделл и Брэд Маршан, у хозяев забили Максвелл Крозье и Янис Мозер.

«Тампа» (39 очков после 33 матчей) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. Команда потерпела второе поражение подряд. «Флорида» (36 очков после 32 игр) расположилась на 11-м месте.

В следующем матче «Флорида» 18 декабря примет «Лос-Анджелес». «Тампа» сыграет с «Кингз» своем льду 18 декабря.

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