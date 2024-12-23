«Тампа» уступила «Флориде», Василевский отразил 22 броска

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступила «Флориде» со счетом 2:4.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол и Брэйден Пойнт, вратарь Алексей Василевский отразил 22 броска из 25. У «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Энтони Грир и Ээту Луостаринен.

После этого матча «Тампа» с 38 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Флорида» с 46 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Райнхарт — 21 (бол., Экблад, Ткачак), 15:51 — 0:1. Пол — 8 (Хедман, Раддиш), 19:55 — 1:1. Грир — 4 (мен., Носек), 30:28 — 1:2. Луостаринен — 5 (мен.), 31:10 — 1:3. Пойнт — 22 (Гюнцель, Раддиш), 43:26 — 2:3. Райнхарт — 22 (п.в., Лунделл, Барков), 59:29 — 2:4.

Вратари: Василевский (57:35 — 59:29) — Найт.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (10+3+8) — 25 (10+9+6).

Наши: Кучеров (23.47/2/-1) — Куликов (19.49/1/+2).

23 декабря. Тампа. Amalie Arena.