«Тампа» уступила «Флориде», Василевский отразил 22 броска
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступила «Флориде» со счетом 2:4.
В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол и Брэйден Пойнт, вратарь Алексей Василевский отразил 22 броска из 25. У «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Энтони Грир и Ээту Луостаринен.
После этого матча «Тампа» с 38 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Флорида» с 46 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Райнхарт — 21 (бол., Экблад, Ткачак), 15:51 — 0:1. Пол — 8 (Хедман, Раддиш), 19:55 — 1:1. Грир — 4 (мен., Носек), 30:28 — 1:2. Луостаринен — 5 (мен.), 31:10 — 1:3. Пойнт — 22 (Гюнцель, Раддиш), 43:26 — 2:3. Райнхарт — 22 (п.в., Лунделл, Барков), 59:29 — 2:4.
Вратари: Василевский (57:35 — 59:29) — Найт.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 21 (10+3+8) — 25 (10+9+6).
Наши: Кучеров (23.47/2/-1) — Куликов (19.49/1/+2).
23 декабря. Тампа. Amalie Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|33
|23
|10
|48
|2
|Нью-Джерси
|36
|22
|14
|47
|3
|Каролина
|33
|21
|12
|43
|4
|Питтсбург
|35
|15
|20
|35
|5
|Филадельфия
|34
|15
|19
|34
|6
|Рейнджерс
|33
|16
|17
|33
|7
|Айлендерс
|34
|13
|21
|33
|8
|Коламбус
|34
|13
|21
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|35
|22
|13
|46
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|44
|3
|Бостон
|35
|18
|17
|40
|4
|Тампа-Бэй
|31
|18
|13
|38
|5
|Оттава
|33
|18
|15
|38
|6
|Монреаль
|33
|14
|19
|31
|7
|Детройт
|33
|13
|20
|30
|8
|Баффало
|34
|11
|23
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|35
|24
|11
|49
|2
|Миннесота
|34
|20
|14
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|3
|Эдмонтон
|33
|20
|13
|42
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|35
|15
|20
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|23.12
|01:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|3 : 1
|23.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 4
|23.12
|01:00
|
Юта – Анахайм
|- : -
|23.12
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|23.12
|04:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|23.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|23.12
|22:00
|
Торонто – Виннипег
|- : -