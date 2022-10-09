Хет-трик Наместникова принес «Тампе» победу над «Флоридой» в предсезонном матче НХЛ

«Тампа» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 5:2.

В составе «Лайтнинг» 4 (3+1) очка набрал Владислав Наместников, 2 (1+1) очка у Никиты Кучерова, еще одну шайбу забросил Брэйден Пойнт, Кори Пэрри оформил ассистенский хет-трик. Вратарь Андрей Василевский отразил 27 бросков. У «Пантерз» голы на счету Рудольфса Балцерса и Алекси Хепониеми.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» 12 октября встретится с «Рейнджерс», «Флорида» 14 октября сыграет с «Айлендерс».