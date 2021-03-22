«Тампа» без Василевского победила «Флориду», Бобровский отразил 19 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Янни Гурд, Алекс Киллорн, Мэттью Джозеф, Тайлер Джонсон и Брэйден Пойнт. Гости ответили точными бросками Картера Верхэге, Густава Форслинга и Патрика Хернквиста. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков, голкипер хозяев Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» с 48 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 44 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Верхэге — 12 (Барков), 3:28 — 0:1. Гурд — 11 (Гудроу, Коулман), 4:00 — 1:1. Киллорн — 9 (Чернак, Пойнт), 31:23 — 2:1. Форслинг — 2 (бол., Веннберг, Ватрано), 38:24 — 2:2. Жозеф — 8 (Колтон, Марун), 45:22 — 3:2. Хернквист — 12 (бол., Яндл, Барков), 46:25 — 3:3. Джонсон — 7 (бол., Гурд, Чирелли), 50:56 — 4:3. Пойнт — 13 (Палат), 59:45 — 5:3.

Вратари: Макиленни — Бобровский (55:39 — 56:44, 57:29 — 59:45).

Штраф: 14 — 14.

Броски: 24 (10+6+8) — 32 (11+12+9).

Наши: Сергачев (24.24/1/-1) — -.

21 марта. Тампа. Amalie Arena.