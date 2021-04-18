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Результативная передача Гусева помогла «Флориде» победить «Тампу»

04:32
18 апреля. «Тампа» — «Флорида» — 3:5. Гусев набрал первое очко за «Пантерз». Фото ХК «Флорида»
18 апреля. «Тампа» — «Флорида» — 3:5. Гусев набрал первое очко за «Пантерз». Фото ХК «Флорида»
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 5:3.

Форвард «Пантерз» Никита Гусев отметился результативной передачей. Россиянин набрал первое очко за клуб. У защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачева также голевой ассист, его партнер Андрей Василевский отразил 27 бросков. На счету голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского 28 сэйвов.

После этого матча «Флорида» с 61 очком занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 60 очками — на третьей строчке.

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