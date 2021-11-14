«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду» и продлила безвыигрышную серию «Пантерз» до четырех матчей
05:52
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Флориду» со счетом 3:2.
Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Брейден Пойнт. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков, защитник Михаил Сергачев завершил встречу с показателем полезности «+1».
После этого матча «Тампа» с 23 очками лидирует в Восточной конференции, «Тампа» с 17 очками — на седьмой строчке.
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