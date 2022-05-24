«Тампа» в четвертом матче серии обыграла «Флориду» и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ

«Тампа» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 2:0.

Отличились Патрик Марун и Ондржей Палат, который забросил шайбу в пустые ворота. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 49 бросков, у голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского 23 сейва.

«Тампа» одержала четвертую победу подряд и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ. В финале Восточной конференции «Лайтнинг» встретятся с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Марун — 2 (Богосян), 46:16 — 1:0. Палат — 4 (п.в., Чирелли), 59:37 — 2:0.

Вратари: Василевский — Бобровский (58:26 — 59:37).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (3+12+10) — 49 (18+16+15).

Наши: Кучеров (23.09/1/0), Сергачев (20.59/0/+2) — Мамин (10.56/0/0).

24 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии 4-0.