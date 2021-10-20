«Тампа» проиграла «Флориде». Василевский сделал 28 сэйвов
04:57
«Тампа» на своем льду проиграла «Флориде» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерз» обыграли три встречи кряду.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Монтур — 1 (Райнхарт, Лунделл), 26:12 — 0:1. Пойнт — 1 (Хедман, Рутта), 42:36 — 1:1. Барков — 2 (Верхэге), 43:40 — 1:2. Лунделл — 1 (Райнхарт, Марчмент), 53:19 — 1:3. Дюклер — 3 (п.в., Барков, Форслинг), 57:54 — 1:4.
Вратари: Василевский (55:39 — 57:54) — Найт.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 31 (10+6+15) — 32 (12+9+11).
Наши: Сергачев (21.09/1/-2) — -.
20 октября. Тампа. Amalie Arena.
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