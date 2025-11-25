«Тампа» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на домашнем льду победила «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Игра проходила 25 ноября.

Дубль оформил Брэндон Хэгел. Энтони Сирелли забросил одну шайбу. Российский нападающий Никита Кучеров сделал три результативные передачи.

Голкипер хозяев Андрей Василевский отыграл на ноль, отразив все 20 бросков в створ.

«Тампа» (28 очков) одержала четвертую победу подряд и занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Филадельфия» (25) идет 11-й на «Востоке».