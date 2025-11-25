Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

25 ноября 2025, 05:36

«Тампа» выиграла у «Филадельфии», Кучеров отдал три результативные передачи

Павел Лопатко

«Тампа» победила «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Тампы» забили Брэндон Хагель (дважды) и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров сделал три результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 32-летнего Кучерова 25 (10+15) очков в 20 матчах.

31-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 20 бросков в створ.

У «Тампы» четвертая победа подряд. Она занимает третье место в Восточной конференции (28 очков после 22 матчей). «Филадельфия» (25 очков после 21 игры) располагается на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Филадельфия

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Агкацев творил невозможное, но армейцы выдали суперфутбол. А потом снова все испортил судья! Что произошло в матче ЦСКА – "Краснодар" 
В США сообщили о распоряжении эвакуировать посольство в Кувейте
NYT сообщила об отсрочке назначения нового лидера Ирана
Холлоуэй и Оливейра проведут бой за титул BMF на шоу UFC 326
Алису Лю затравили в социальных сетях после Олимпиады-2026
Ученые раскрыли механизм связи дыхания и мозга в фазе глубокого сна
Популярное видео
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Бомбардиры сезона НХЛ: Маккиннон и Макдэвид в отрыве, Кучеров и Капризов в топ-10
Лучшие бомбардиры НХЛ на 5 марта: Макдэвид лидирует, Кучеров — третий
«Не так много». Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»
Драйзайтль и Селебрини вошли в тройку звезд дня в НХЛ
Габорик — Капризову после рекорда: «Сделай то, что не получилось у меня — выиграй Кубок Стэнли»
Лучшие снайперы НХЛ на 4 марта: Капризов делит второе место с Макдэвидом, Болди и Кофилдом
Капризов — про рекорд «Миннесоты» по голам: «Всегда хочется большего»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • True Timati

    1. В плане % ОБ Василевский, действительно, остает несущественно (0,1%). А вот КН у Томпосна выше Василевского. 2. Уэджвуд номер один, он провел больше всех матчей (Блэквуд и третий единичные матчи). Спад, конечно, будет. Но он бужет у всех команд - это неизбежно. 3. А вот тут не соглашусь: да Сота прям сомнительный вариант, НО! У Вальстеда уже 3 сухаря, у Густавсона - 2. Соте бросают гораздло больше Василевского, Уэджвуда и Томпсона, но даже при этом КН у того же Валсьтеда пока на уровне. И думаю, что он готов потеснить соотечественника. Это мое мнение. Но рассудит нас, как вы верно заметили, уважаемая Ирина, время

    25.11.2025

  • Ирина

    Возможно. Но... 1. У Томпсона статистика сопоставима с показателями игры Василевского. 2. Все ТРИ вратаря Колорадо имеют очень хорошую статистику, псть даже и провели разное количество игр. Это свидетельствует либо об отличном тренере вратарей, либо об отменной игре в обороне команды в целом. И что-то мне подсказывает, что у Лавин еще будет спад и тогда личная статистика вратарей испортится. 3. Ну и по Миннесоте. Густавссон, хоть и хороший вратарь, но его статистика хуже, чем необходимо для получения Везины и, если не ошибаюсь, у него были недачные игры в этом сезоне. Полагаю, что и еще будут. А его сменщик, если надолго получит статус первого номера, в чем лично я сомневаюсь, скорее всего "посыпется" быстрее напарника. Это мое мнение. А рассудит нас, конечно, время.

    25.11.2025

  • True Timati

    Томпсон, Уэджвуд и, возможно, кто-то из Миннесоты (кто больше матчей проведет и сохранит набранный темп) P.S. не сбрасывал бы со счетов Аскарова. Сан-Хосэ в целом смотрятся очень недурно

    25.11.2025

  • Ирина

    Назовите трех претенденов на Везину на данный момент.

    25.11.2025

  • Сергей

    :rofl::rofl::rofl: главпроститут отметился ... где так долго был ? очко зашивал после негров и рот полоскал ? :rofl::rofl::rofl:

    25.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Молодчик Кучер! И пора бы поддать аллюру и голевой телеге в споре бомбардиров заокеаенской франшизо-Лиге.

    25.11.2025

  • True Timati

    В конкретно этой игре и овертайме против Эдмонтона - нет, но в целом по сезону - да! )))

    25.11.2025

  • Алексей Х

    Манекен как он есть! :joy:

    25.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Хорошо что его Уилсон не сломал..

    25.11.2025

  • quarktrue

    Заметил, уже в прошедшем сезоне были нелады, но Гюнцель помог их нивелировать. Возможно, Поинт зазвездился. Стемкос ушел, а он был капитаном, и многое в команде изменилось...

    25.11.2025

  • nikola mozaev

    Соглашусь с тем, что на сегодняшний день Колорадо лучшая команда лиги. У Лавин самый сбалансированный состав. А касаемо шансов Никиты на Арт могу сказать следующее: Кучерова никогда нельзя сбрасывать со счетов. Свои 120 очков Никита наберёт, а у Маккиннона тоже бывают провальные отрезки.

    25.11.2025

  • Dzhordzh Vashington

    Кучеров молодец, тут спору нет. Настораживает Мичков, как-то по-тихоньку затухает он. Да и времени игрового у него средне.... Вообщем такими темпами обратно в КХЛ поедет.

    25.11.2025

  • Faierman 32

    Несколько лет все ладилось,Пойнт по 50 голов забивал,а сейчас что то "не заладилось")?Может причина в чем то другом?

    25.11.2025

  • Chingachguk91

    Я бы сказал 6 очков в 4 периодах, больно он быстро сломался в матче с Вашингтоном

    25.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Определенно....Кучеров гений хоккея.Крут.

    25.11.2025

  • Адекватный спартач

    Куч противился, как мог, но отчаянно не хотел шакалить в пустые:slight_smile:

    25.11.2025

  • SportsMan

    Васю задели последние неудачи и он уверено пошёл за Везиной! Куч - могуч! =)

    25.11.2025

  • VeryOldLazy

    Стоять тоже надо знать где))

    25.11.2025

  • VeryOldLazy

    Ээ, сосед, филькам симпатизируешь?) Те игры пересмотри...

    25.11.2025

  • True Timati

    Яклич там на соседней ветке заочно отпел молодого и воскресил Есенина )))

    25.11.2025

  • Алексей Х

    Яклич, даже не думай! :joy:

    25.11.2025

  • Archon

    Никитос,что с тобой,крошка?)) Перешёл во вторую линию,в передачи?))

    25.11.2025

  • True Timati

    "Стоит х...й в штанах, а воротах играют". С.Черчесов

    25.11.2025

  • True Timati

    Да не. Не бреди, дядь Лёш. Какая Везина? Тётя Зина если только

    25.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Пошла вода горячая)))).Я прямо вижу лица двух Маков, как у волка в мультфильме Жил был пёс:"Шо, опять?!"..а то Никиту уже списали в этом сезоне..не, ребяты, лев не умер,он просто прилёт отдохнуть

    25.11.2025

  • VeryOldLazy

    Трабла скорее в команде, да и Куч не особо за статой... Ой, зря Стёпу не оставили)

    25.11.2025

  • Женек10

    не стабилен сам Вася, не стабильна Тампа

    25.11.2025

  • VeryOldLazy

    Эээ, он просто стоял где надо))

    25.11.2025

  • Женек10

    всего то в 12... только у Макка в тройке Нечас, в большинстве есть Макар а у Никиты Хагель да Витя. Колорадо с запасом лучшая команда лиги, а Тампа как на волнах. так что 12 очков это огромная пропасть. буду рад, если Никитос возьмёт очередной Арт, но верится с трудом. Мак стабилен последние сезоны, а Никита уж больно отстал

    25.11.2025

  • VeryOldLazy

    Беги, Мячик, беги! Эту тухлятину я ещё в 70х проклял...

    25.11.2025

  • Алексей Х

    Почему нет? Играть ещё много.

    25.11.2025

  • Женек10

    веришь в везину Васи?

    25.11.2025

  • Алексей Х

    Тут один персонаж смеялся по Везине, за которой пошёл Василевский. Ну-ну) Ну а Куч вернулся и буднично сделал три передачки)

    25.11.2025

  • True Timati

    Справедливости ради все 20 бросков пришлись прямо в Василевского. Каких-то нереальных усилий он не приложил, плюс один раз выручила штанга. Посмотрим на Васю против более серьезных соперников

    25.11.2025

  • Из Алматы

    Да, Куч уже в трех очках от ТОП-10 и в 12 от Маккиннона.

    25.11.2025

  • Andrew_BD

    есть молнии, бьющие вверх, которые называются спрайтами :slight_smile::point_up:? видел такие много раз - очень красиво

    25.11.2025

  • True Timati

    Василевский вышел из отпуска! Но та Везина так и останется единственной. А вот Кучеров напрягает своими 6-ю очками в двух матчах лидеров. Правда за Арт Росс побороться почти нереально, уж очень силен Маккинон в этом сезоне

    25.11.2025

  • quarktrue

    Теперь Кучеров играет с Хагелем и Чирелли, и те прибавляют. А Поинта не видно. Мне кажется, у Куча с Поинтом что-то не заладилось.

    25.11.2025

  • Сергей

    Тампу с победой! Никита красавчик! ) Когда матча 4 назад я сказал, что Никита подтягивается к лидерам бомбардирской гонки надо мной смеялись даже очень уважаемые мной люди ))) Тем не менее, и в этот раз скажу, что после вялого старта (вызванного скорее всего травмой), Никита приближается к лидерам и скоро будет среди них. Васю с сухарем! Спокойно и уверено.

    25.11.2025

  • nikola mozaev

    Очередной блестящий матч в исполнении Кучерова, Хэгела, Василевского и компании. Хэгел в связке с Никитой просто феерит!

    25.11.2025

  • baruv

    Никита 6 очков в двух матчах- очень неплохо. Движение вверх молний продолжается. Васю с сухарем!

    25.11.2025

    • «Вашингтон» обыграл «Коламбус», у Овечкина результативный пас

    «Нью-Джерси» переиграл «Детройт»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 61 39 22 84
    2 Питтсбург 61 31 30 75
    3 Айлендерс 62 35 27 75
    4 Коламбус 61 32 29 72
    5 Вашингтон 63 31 32 69
    6 Филадельфия 61 28 33 67
    7 Нью-Джерси 62 31 31 64
    8 Рейнджерс 61 24 37 56
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 59 38 21 80
    2 Баффало 62 37 25 80
    3 Детройт 62 35 27 77
    4 Монреаль 60 33 27 75
    5 Бостон 60 34 26 73
    6 Оттава 60 29 31 67
    7 Торонто 63 27 36 65
    8 Флорида 62 30 32 63
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 60 41 19 91
    2 Даллас 61 38 23 85
    3 Миннесота 62 36 26 82
    4 Юта 62 33 29 70
    5 Нэшвилл 61 27 34 62
    6 Виннипег 60 24 36 58
    7 Чикаго 61 23 38 56
    8 Сент-Луис 61 23 38 55
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 62 29 33 72
    2 Анахайм 61 34 27 71
    3 Эдмонтон 62 30 32 68
    4 Сиэтл 61 29 32 67
    5 Сан-Хосе 59 30 29 64
    6 Лос-Анджелес 60 24 36 62
    7 Калгари 60 24 36 55
    8 Ванкувер 61 18 43 43
    Результаты / календарь
    5.02
    6.02
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    9.03
    10.03
    11.03
    6.03 03:00 Филадельфия – Юта 0 : 3
    6.03 03:00 Рейнджерс – Торонто 6 : 2
    6.03 03:00 Коламбус – Флорида 4 : 2
    6.03 03:00 Питтсбург – Баффало 1 : 5
    6.03 04:00 Нэшвилл – Бостон 0 : 0
    6.03 04:00 Виннипег – Тампа-Бэй 4 : 1
    6.03 05:00 Калгари – Оттава - : -
    6.03 05:30 Лос-Анджелес – Айлендерс - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости