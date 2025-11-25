«Тампа» выиграла у «Филадельфии», Кучеров отдал три результативные передачи

«Тампа» победила «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Тампы» забили Брэндон Хагель (дважды) и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров сделал три результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 32-летнего Кучерова 25 (10+15) очков в 20 матчах.

31-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 20 бросков в створ.

У «Тампы» четвертая победа подряд. Она занимает третье место в Восточной конференции (28 очков после 22 матчей). «Филадельфия» (25 очков после 21 игры) располагается на 11-й строчке.