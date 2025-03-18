Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Филадельфию», Василевский сыграл на ноль
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Филадельфию» со счетом 2:0.
2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, еще одну шайбу забросил Джейк Гюнцель, вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 21. Голкипер «Флайерз» Иван Федотов сделал 21 сейв и пропустил 1 шайбу.
В текущем сезоне Кучеров провел 63 матча, в которых набрал 95 (29+66) очков.
После этого матча «Тампа» с 83 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 64 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кучеров — 29, 18:31 — 1:0. Гюнцель — 33 (бол., п.в., Кучеров, Пойнт), 58:30 — 2:0.
Вратари: Василевский — Федотов.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 23 (11+4+8) — 21 (9+5+7).
Наши: Кучеров (22.37/3/+1) — Замула (13.12/0/0), Мичков (16.50/2/0).
18 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя
