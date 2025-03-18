Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

18 марта, 04:39

Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Филадельфию», Василевский сыграл на ноль

Сергей Разин
корреспондент
Два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» победить «Филадельфию».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Филадельфию» со счетом 2:0.

2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, еще одну шайбу забросил Джейк Гюнцель, вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 21. Голкипер «Флайерз» Иван Федотов сделал 21 сейв и пропустил 1 шайбу.

В текущем сезоне Кучеров провел 63 матча, в которых набрал 95 (29+66) очков.

После этого матча «Тампа» с 83 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 64 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кучеров — 29, 18:31 — 1:0. Гюнцель — 33 (бол., п.в., Кучеров, Пойнт), 58:30 — 2:0.

Вратари: Василевский — Федотов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 23 (11+4+8) — 21 (9+5+7).

Наши: Кучеров (22.37/3/+1) — Замула (13.12/0/0), Мичков (16.50/2/0).

18 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Митинги по всему миру начались после перехвата флотилии «Сумуд» Израилем
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Россияне назвали МТС самым технологичным сотовым оператором
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кирилл Марченко рассказал, чем его восхищает Никита Кучеров
Американский вратарь обошел русских звезд и забрал главные призы НХЛ. Кучеров — третий в голосовании за «Харт», Овечкин — восьмой
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
Кучеров номинирован на «Тед Линдсей Эворд»
Кучеров не попал в тройку главных претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic
Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Капитон Матроскин

    Там Оттава озверела, а Колямбус поплыл чота с выходом из лазарета нашего 4-го полевого игрока(... Похоже, что вакантное место остается лишь одно, за которое побьются Синие, другие Синие и Канадцы с Крыльями...

    18.03.2025

  • Алексей Х

    Вот да!

    18.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Трёхи от обоих!!!

    18.03.2025

  • Алексей Х

    Володю надо поддержать, согласен с тобой. Но три - явный перебор))

    18.03.2025

  • VeryOldLazy

    Трёху от самизнаетекого и пусть делают что хотят...

    18.03.2025

  • Алексей Х

    Что с прогонозом на завтра? Детройту вроде как нужнее)). Обе команды решат свои задачи - самый реальный вариант, не?:hugging:

    18.03.2025

  • VeryOldLazy

    Да он тока до ветру отходил))

    18.03.2025

  • VeryOldLazy

    Мячик промолчал(

    18.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Кучер - Кучеров - Кучеревский)))

    18.03.2025

  • Улыбнись и люди потянутся

    Тампа проверяет и налаживает настройки перед ПО.

    18.03.2025

  • Apei

    никита с Васей сделали игру. куч приходит в себя

    18.03.2025

  • Andrey Sakharov

    Мичок опять нулевой

    18.03.2025

  • ArtuRus54

    отдельно рад за Ивана, хороший матч. НЕсмотря на то что ему откровенно хотели сломать карьеру он борется за свою мечту.

    18.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Вот это то, что хочется видеть каждый раз в исполнении Тампы, Куча и Васи! Никиту с победной шайбой и 2-мя очами, Васю с 5-м сухариком! Ваня тоже молодцом!

    18.03.2025

  • Алексей Х

    Три звезды матча: Василевский, Федотов и Кучеров. Вот это красавцы парни.

    18.03.2025

  • Алексей Х

    Самовозка во всей красе! Ну и Вася во главе ее ака Кучер)) С сухарем! Никитоса с пополнением баланса)

    18.03.2025

  • nikola mozaev

    Тампа в последнее время играет в странный хоккей: забьёт шайбу, а дальше играет на удержание счета. Но это же не футбол! Понимаю, если бы забросили три или четыре шайбы и начали сушить игру. С Филадельфией этот номер прокатил, а в других матчах Тампа из-за такой тактики часто теряла очки.

    18.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Идеальный матч с точки зрения российских болельщиков. Счёт 2-0, Никита два очка, Андрей сухой..

    18.03.2025

    • «Коламбус» уступил «Нью-Джерси» и потерпел четвертое поражение подряд

    «Баффало» в овертайме обыграл «Бостон»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости