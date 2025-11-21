«Тампа» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1, хозяева выиграли в овертайме.

У «Тампы» отличились Ник Пол и Джейк Гюнцель (в овертайме), у «Эдмонтона» — Трент Фредерик.

«Тампа» с 24 очками после 20 матчей занимает шестое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» (23 очка после 23 игр) идет на 12-м месте в Западной конференции.

