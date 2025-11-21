«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в овертайме, Василевский сделал 22 сэйва

«Тампа» победила «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

За «Тампу» забили Ник Пол и Джейк Гюнцель (в овертайме), за «Эдмонтон» — Трент Фредерик.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 броска в створ из 23.

«Ойлерз» потерпели третье поражение подряд. Они занимают 12-е место в Западной конференции (23 очка после 23 матчей). «Тампа» (24 очка после 20 игр) расположилась на 6-м месте в Восточной конференции.